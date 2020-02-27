Число зараженных коронавирусом в Японии достигло 918 человек

Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония

Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония

© AP Photo / Koji Sasahara Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония

ТОКИО, 27 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Число зараженных новым коронавирусом в Японии достигло 918 человек, сообщает телеканал NHK

По его данным, большая часть из инфицированных - 705 человек - с карантинного круизного лайнера Diamond Princess. Непосредственно заболевших на территории Японии, а также побывавших в Китае японцев насчитывается 199 человек. Еще 14 заболевших японцев - эвакуированные чартерными самолетами из китайского Уханя, откуда начал распространяться коронавирус

Скончались после заражения вирусом восемь человек, в том числе четверо с судна Diamond Princess.

Как передало агентство Киодо, накануне стало известно, что у одной из женщин в Японии, которая считалась выздоровевшей, вновь возникли симптомы заражения коронавирусом. Эксперты считают, что такое возможно, в том числе из-за того, что вирус не полностью исчез из организма заболевшей.

"Симптомы могли ослабеть, а вирус мог затаиться где-то в организме, а инфекция сохранилась, и симптомы возникли вновь в виде рецидива", - заявил телеканалу NHK профессор токийского Университета "Китасато" Тэцуо Накаяма. По его словам, вероятно, у некоторых пациентов вырабатывается недостаточное количество антител, вирус полностью не исчезает и по какой-то причине начинает повторно развиваться.

Вместе с тем, исследователи института здравоохранения японской префектуры Канагава и государственного института Рикэн (Riken) заявили в четверг, что совместно разработали тест, который может диагностировать распространяющийся в мире новый коронавирус в течение 10-30 минут. В сообщениях, опубликованном на сайтах двух институтов, говорится, что диагностика трех штаммов коронавируса была разработана с использованием анализов пассажиров карантинного круизного лайнера Diamond Princess в Японии. До сих пор в Японии для диагностики коронавируса требовалось около шести часов.

Помимо Рикэн и исследователей префектуры Канагава еще несколько коллективов ученых заняты этой же проблемой и заявили о создании ускоренных методов диагностики коронавируса.