Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T18:06+0300
https://ria.ru/20200227/1565288331.html
Роспотребнадзор: только врач может направить на анализ на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564116578_0:19:3142:1786_1036x0_80_0_0_fcc047499c44e0fc2222c246b8d0803e.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор: только врач может направить на анализ на коронавирус

16:45 27.02.2020 (обновлено: 18:06 27.02.2020)
891
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сдать анализ на новую коронавирусную инфекцию можно только по направлению врача, если человек подозревает у себя заболевание, ему следует срочно обращаться в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В случае, если человек подозревает у себя коронавирусную инфекцию, ему следует срочно обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы. Сдать анализ можно только по направлению врача", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
Вчера, 16:38
В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать анализ на коронавирус
0001210
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХубэйФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать анализ на коронавирус
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Коронавирус 2019-nCoV
ВОЗ заявила о "потенциальной пандемии" коронавируса
Прохожие в защитных медицинских масках
Глава МВД Германии отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
У 14% переболевших COVID-2019 в Гуандуне повторно выявили вирус
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Число зараженных коронавирусом в Японии достигло 918 человек
Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
Немецкий эксперт рассказал о рисках заболевания коронавирусом
Женщина в маске в центре Милана
Трех больных коронавирусом в Италии вылечили препаратами против СПИДа
Санитарная обработка автобуса в Тегеране
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
Карабинеры на въезде в закрытый на карантин город Кастильоне-д’Адда
Число умерших от коронавируса в Италии возросло до 14 человек
Туристы на одной из улиц Милана
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 3470
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Польше госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Австрийцев попросили не ходить к врачу при симптомах коронавируса
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния