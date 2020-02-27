Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-27T16:41+0300
https://ria.ru/20200227/1565288062.html
Дедлайн оглашения участников Евровидения назначили на 9 марта
https://cdn25.img.ria.ru/images/155346/85/1553468567_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_bbca278aa0074424ea67dbde18f537f0.jpg
РИА Новости

Дедлайн оглашения участников Евровидения назначили на 9 марта

16:41 27.02.2020
971
© РИА Новости / Руслан КривобокКонкурс "Евровидение"
Конкурс Евровидение
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дедлайн оглашения участников "Евровидения" и песен, которые они будут исполнять, назначен на 9 марта, соответствующая информация размещена на официальном сайте конкурса.
Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе "Евровидение", скорее всего, будет Александр Панайотов. Ряд СМИ со ссылкой на источник также сообщили об этом. В свою очередь Панайотов в Instagram назвал фейком данные сообщения и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.
"Понедельник, 9 марта – дедлайн представления исполнителя и песни", - указано на сайте "Евровидения".
В опубликованном расписании национальных отборов и объявлений участников Россия на данный момент не указана.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Вчера, 14:09Культура
Фадеев оценил кандидатуру Панайотова для участия в Евровидении
000002
Обсудить 0
КультураЕвровидение-2020Шоу-бизнесАлександр ПанайотовИгорь КрутойЕвровидениеРоттердамНидерландыРоссияВ мире
Рекомендуем
Ольга Бузова
Представитель Бузовой не комментирует слухи о ее участии в Евровидении
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
Меладзе предложил сделать отбор участников на Евровидение
Певец Александр Панайотов
Панайотов прокомментировал сообщения о своем участии в Евровидении
Клавиатура компьютера
Список сайтов для "Доступного интернета" подготовят в течение месяца
Флаг Германии на здании Рейхстага
Все больше немцев перестают доверять СМИ, показал опрос
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутата Рады оскорбили за отказ назвать Россию "агрессором"
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Россия призвала к деполитизации судебного процесса по MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова призвала Браудера подключиться к защите Ассанжа
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Певец Александр Панайотов
Солистка "Фабрики" оценила возможное участие Панайотова на Евровидении
Знак биологической опасности в микробиологической лаборатории
Словакия вводит контроль на границе из-за коронавируса
Прохожие в защитных медицинских масках
Глава МВД Германии отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии
В Грузии анонсировали участие армянских военных в учениях НАТО
Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
Организаторы Евровидения следят за ситуацией с коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзор: только врач может направить на анализ на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния