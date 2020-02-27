Дедлайн оглашения участников Евровидения назначили на 9 марта

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дедлайн оглашения участников "Евровидения" и песен, которые они будут исполнять, назначен на 9 марта, соответствующая информация размещена на официальном сайте конкурса.
Ранее композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил РИА Новости, что представлять Россию в 2020 году на конкурсе "Евровидение", скорее всего, будет Александр Панайотов. Ряд СМИ со ссылкой на источник также сообщили об этом. В свою очередь Панайотов в Instagram назвал фейком данные сообщения и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.
"Понедельник, 9 марта – дедлайн представления исполнителя и песни", - указано на сайте "Евровидения".
В опубликованном расписании национальных отборов и объявлений участников Россия на данный момент не указана.
"Евровидение-2020" пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. Участник от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.