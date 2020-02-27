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Захарова призвала Браудера подключиться к защите Ассанжа
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РИА Новости

Захарова призвала Браудера подключиться к защите Ассанжа

16:33 27.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала финансиста Уильяма Браудера подключиться к защите основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
В ходе брифинга она обратила внимание на ситуацию вокруг дела против Ассанжа, добавив, что весь мир квалифицировал дело, как удар по институту расследовательской журналистики.
"Я вот думаю, может, Браудеру подключиться? По-моему, пора, у него такой накоплен опыт. Вот всю его мощь, силу и предыдущие действия можно было бы направить на то, чтобы вытащить Ассанжа. Либо, если это не получится сделать, то истребовать с соответствующих стран, прежде всего, Британии и США, санкции в отношении самих себя", - отметила Захарова.
Первая стадия слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США началась в понедельник в Лондоне, она продолжится до конца недели.
В течение нынешнего этапа слушаний стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.
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Параллельно защита Ассанжа работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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