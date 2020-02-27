Захарова призвала Браудера подключиться к защите Ассанжа

В ходе брифинга она обратила внимание на ситуацию вокруг дела против Ассанжа, добавив, что весь мир квалифицировал дело, как удар по институту расследовательской журналистики.

"Я вот думаю, может, Браудеру подключиться? По-моему, пора, у него такой накоплен опыт. Вот всю его мощь, силу и предыдущие действия можно было бы направить на то, чтобы вытащить Ассанжа. Либо, если это не получится сделать, то истребовать с соответствующих стран, прежде всего, Британии и США, санкции в отношении самих себя", - отметила Захарова.

Первая стадия слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США началась в понедельник в Лондоне, она продолжится до конца недели.

В течение нынешнего этапа слушаний стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.

Параллельно защита Ассанжа работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.