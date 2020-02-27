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Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине
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РИА Новости

Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине

16:32 27.02.2020 (обновлено: 16:33 27.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Неизвестные в масках и с дымовыми шашками в четверг ворвались в помещение горсовета в Жмеринке в Винницкой области Украины, во время инцидента пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Около 11.00 (12.00 мск - ред.) в городе Жмеринка более 20 неизвестных в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна", - говорится в сообщении.
По данным полиции, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо участников инцидента, им оказывается медицинская помощь.
Правоохранители задержали и доставили в отдел полиции 11 человек.
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