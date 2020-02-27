Неизвестные устроили погром в горсовете в Жмеринке на Украине

"Около 11.00 (12.00 мск - ред.) в городе Жмеринка более 20 неизвестных в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна", - говорится в сообщении.