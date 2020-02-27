ЕР просит Роскомнадзор и МВД пресечь продажу снюсов в интернете

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. " Единая Россия " просит МВД и Роскомнадзор пресечь продажу никотиновых смесей в интернете, сообщила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.

На официальном сайте ЕР сообщается, что активисты партпроекта ЕР провели мониторинг продажи бестабачных никотиновых смесей в 63 субъектах РФ. По итогам проверки более 5 тысяч торговых объектов были выявлены более 500 нарушений. Кроме того, мониторинг показал, что продажа смесей перемещается в интернет.

"Торговля никотиновыми смесями переместилась в интернет. По данным региональных координаторов партпроекта, "снюсы" и "пэки" по-прежнему может приобрести любой желающий, только уже в интернет-магазинах или связавшись с "дилерами" в социальных сетях и мессенджерах. В связи с этим мною направлены обращения в МВД России и Роскомнадзор с просьбой усилить меры по борьбе с распространением данных веществ в сети", - приводятся слова Кувычко на официальном сайте ЕР.

В декабре 2019 года активисты фиксировали продажу снюсов в 40% торговых точек, а уже в январе и феврале 2020 года – в менее чем 10% и 5% случаев соответственно, уточнила Кувычко. Информация о выявленных нарушениях (всего в 27 регионах) была передана в Роспотребнадзор.

Кувычко отметила, что для решения проблемы необходимы законодательные изменения.

"Планируется, что соответствующие поправки в федеральное законодательство будут рассмотрены в текущую парламентскую сессию", - заключила она.