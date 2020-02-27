ЕР просит Роскомнадзор и МВД пресечь продажу снюсов в интернете

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Единая Россия" просит МВД и Роскомнадзор пресечь продажу никотиновых смесей в интернете, сообщила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.
На официальном сайте ЕР сообщается, что активисты партпроекта ЕР провели мониторинг продажи бестабачных никотиновых смесей в 63 субъектах РФ. По итогам проверки более 5 тысяч торговых объектов были выявлены более 500 нарушений. Кроме того, мониторинг показал, что продажа смесей перемещается в интернет.
"Торговля никотиновыми смесями переместилась в интернет. По данным региональных координаторов партпроекта, "снюсы" и "пэки" по-прежнему может приобрести любой желающий, только уже в интернет-магазинах или связавшись с "дилерами" в социальных сетях и мессенджерах. В связи с этим мною направлены обращения в МВД России и Роскомнадзор с просьбой усилить меры по борьбе с распространением данных веществ в сети", - приводятся слова Кувычко на официальном сайте ЕР.
В декабре 2019 года активисты фиксировали продажу снюсов в 40% торговых точек, а уже в январе и феврале 2020 года – в менее чем 10% и 5% случаев соответственно, уточнила Кувычко. Информация о выявленных нарушениях (всего в 27 регионах) была передана в Роспотребнадзор.
Кувычко отметила, что для решения проблемы необходимы законодательные изменения.
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"Планируется, что соответствующие поправки в федеральное законодательство будут рассмотрены в текущую парламентскую сессию", - заключила она.
В ЕР напомнили, что на необходимость регулирования продажи никотиносодержащих смесей указал председатель правящей в РФ партии Дмитрий Медведев. В декабре он дал поручение МВД России пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору при участии Генпрокуратуры и СК было поручено провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации такой продукции в торговых точках.