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Украинскую делегацию пригласили на экономический форум в Крым
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РИА Новости

Украинскую делегацию пригласили на экономический форум в Крым

16:29 27.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Украинскую делегацию пригласили посетить VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который состоится в апреле этого года, заявил заместитель председателя оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.
"Мы бы хотели, чтобы представители Украины были на форуме, потому что ялтинская площадка является объективной международной площадкой, где можно обсуждать важные не только экономические, но и политические вопросы", - сказал Назаров, слова которого приводит пресс-служба форума.
ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В этом году его планируется провести 23-25 апреля.
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26 февраля, 17:55
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Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)Республика КрымУкраинаЭкономика
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