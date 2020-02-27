Украинскую делегацию пригласили на экономический форум в Крым

ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму с 2015 года. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В этом году его планируется провести 23-25 апреля.