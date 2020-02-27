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2020-02-27T18:22+0300
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WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
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РИА Новости

WhatsApp потерял статус самого популярного приложения

16:28 27.02.2020 (обновлено: 18:22 27.02.2020)
25327
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. WhatsApp в январе перестал быть самым популярным мобильным приложением в мире, уступив место TikTok. Об этом сообщает GizChina со ссылкой на исследование аналитической компании SensorTower.
Суммарное количество скачиваний TikTok и его китайской версии Douyin в январе 2020 года составило 104 миллиона раз. За все время существования приложение установили 1,82 миллиарда пользователей.
Наибольшим спросом TikTok пользуется у жителей Индии, Китая, Бразилии и США.
TikTok — платформа для публикации коротких видео, созданная китайской компанией ByteDance. В России по итогам 2019 года пользователи приложения разместили более 20 миллионов роликов.
Логотип мессенджера WhatsApp
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TikTokWhatsApp Inc.Технологии
Популярные комментарии
Надо бы запретить WhatsApp, TikTok и прочую дрянь, чтобы людей от дела не отвлекали.
27 февраля, 16:39
vvab6
392030015
от тик тока молодежь стала деградировать в разы быстрее. Такой бред там выкладывают...
27 февраля, 17:27
Дмитрий Алещенко
1914002
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