Россия ожидает от ООН арбитражное разбирательство из-за невыдачи виз

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия ожидает, что генсек ООН Антониу Гуттереш запустит арбитражное разбирательство из-за систематической невыдачи виз США делегациям для работы в ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В резолюции ООН 17/195... также указано, что если ситуация с невыдачей виз не будет урегулирована в разумный срок, то серьезным образом будем рассмотрена возможность обращения в арбитраж, предусмотренный соглашением между ООН и США о центральных учреждениях ООН от 1947 года", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, правом инициировать такой арбитраж обладает генсек ООН.
"Очевидно, что такой разумный срок уже истек, и мы ожидаем от генерального секретаря ООН господина Гуттереша конкретных действий по инициированию арбитражного разбирательства в связи с нарушением США их международных обязательств, обусловленных статусом государства пребывания ООН, все юридические основания для этого у него имеются", - подчеркнула представитель МИД РФ.