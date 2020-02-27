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Россия ожидает от ООН арбитражное разбирательство из-за невыдачи виз
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РИА Новости

Россия ожидает от ООН арбитражное разбирательство из-за невыдачи виз

16:27 27.02.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия ожидает, что генсек ООН Антониу Гуттереш запустит арбитражное разбирательство из-за систематической невыдачи виз США делегациям для работы в ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В резолюции ООН 17/195... также указано, что если ситуация с невыдачей виз не будет урегулирована в разумный срок, то серьезным образом будем рассмотрена возможность обращения в арбитраж, предусмотренный соглашением между ООН и США о центральных учреждениях ООН от 1947 года", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, правом инициировать такой арбитраж обладает генсек ООН.
"Очевидно, что такой разумный срок уже истек, и мы ожидаем от генерального секретаря ООН господина Гуттереша конкретных действий по инициированию арбитражного разбирательства в связи с нарушением США их международных обязательств, обусловленных статусом государства пребывания ООН, все юридические основания для этого у него имеются", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
20 февраля, 16:39Сказано в эфире
Политолог: США нашли для себя "недорогой инструмент" шантажаКремль обеспокоен случаями невыдачи виз в США для работы в ООН. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что пора перенести штаб-квартиру ООН из зоны американского влияния.
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Антониу ГуттерешМария ЗахароваООНРоссияСША
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