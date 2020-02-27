Россия ожидает от ООН арбитражное разбирательство из-за невыдачи виз

"Очевидно, что такой разумный срок уже истек, и мы ожидаем от генерального секретаря ООН господина Гуттереша конкретных действий по инициированию арбитражного разбирательства в связи с нарушением США их международных обязательств, обусловленных статусом государства пребывания ООН, все юридические основания для этого у него имеются", - подчеркнула представитель МИД РФ.