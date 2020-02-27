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Раненную школьником в Ульяновске учительницу перевели из реанимации
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РИА Новости

Раненную школьником в Ульяновске учительницу перевели из реанимации

16:26 27.02.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Медсестра. Архивное фото
САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Учительницу, которую ранил ножом школьник в Ульяновске, перевели в четверг из реанимации в отделение хирургии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Утром 26 февраля в Ульяновске 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, на допросе он не смог ответить, зачем ранил педагога, сообщали в СК. Пострадавшая была прооперирована, в четверг утром она оставалась в реанимации.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 10:27
Ульяновский школьник отказался назвать мотив нападения на учительницу
"Перевели из реанимации в отделение хирургии", - сказала собеседница агентства.
Ситуацию в школе взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школе идет служебная проверка. В образовательных учреждениях города по поручению главы Ульяновска Сергея Панчина усилены меры безопасности.
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Следственный комитет России (СК РФ)УльяновскПроисшествия
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