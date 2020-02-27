Моргулов обсудил с послом Италии координацию по борьбе с коронавирусом

По последним данным, которые в четверг озвучил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, число умерших из-за заражения коронавирусом в Италии возросло до 14, всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения. Главный очаг заражения находится в североитальянской области Ломбардия.