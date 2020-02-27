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В МИД прокомментировали развитие событий в Камеруне
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РИА Новости

В МИД прокомментировали развитие событий в Камеруне

16:25 27.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва призывает конфликтующие стороны в Камеруне проявить максимальную сдержанность, решение внутренних проблем этого государства может быть найдено в ходе национального диалога при соблюдении прав человека и обеспечении верховенства закона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, обстановка в северо-западных и юго-западных провинциях Камеруна остается сложной. "Мы приходим к выводу, что это вызвано как нестабильной ситуацией в соседних районах африканского континента, так и причинами исторического характера", - отметила она в ходе брифинга.
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"Мы призываем камерунские конфликтующие стороны проявить максимальную сдержанность, мы исходим из того, что решение внутренних проблем этого государства может быть найдено в ходе субстантивного национального диалога при соблюдении прав человека и обеспечении верховенства закона. Мы убеждены, что камерунцы способны справиться с обострившимися проблемами своими силами, при необходимости при поддержке Африканского союза, а также субрегиональных организаций", - подчеркнула дипломат.
Она добавила, что дестабилизация положения в одной африканской стране способна всколыхнуть и привести к цепной реакции во всем субрегионе, а также негативно отразиться на соседних государствах.
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"Мы считаем важным не допустить нарушения грани между предотвращением кризиса и внешним вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - указала также официальный представитель МИД РФ.
На юге Камеруна существует непризнанное образование "Амбазония", на территории которого живет преимущественно англоязычное население. Южный Камерун ранее был территорией под управлением Британии. В 1961 году он получил независимость и объединился с франкоязычной Республикой Камерун. С 1990-х годов власть в регионе оказалась в руках сепаратистов. В октябре 2017 году сепаратисты объявили о независимости территории под названием "Федеральная Республика Амбазония" и сформировали временное правительство в изгнании, которое возглавил Сисику Джулиус Аюк Табе. Центральное правительство страны заявило, что декларация сепаратистов не имеет юридических оснований. В ноябре 2017 года президент Камеруна Поль Бийя объявил войну против "Амбазонии". В первой половине сентября минувшего года лидер Камеруна объявил о проведении национального диалога, чтобы урегулировать кризис в неспокойных районах.
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Поль БийяМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КамерунРоссияВ мире
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