В МИД прокомментировали развитие событий в Камеруне

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва призывает конфликтующие стороны в Москва призывает конфликтующие стороны в Камеруне проявить максимальную сдержанность, решение внутренних проблем этого государства может быть найдено в ходе национального диалога при соблюдении прав человека и обеспечении верховенства закона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По словам Захаровой, обстановка в северо-западных и юго-западных провинциях Камеруна остается сложной. "Мы приходим к выводу, что это вызвано как нестабильной ситуацией в соседних районах африканского континента, так и причинами исторического характера", - отметила она в ходе брифинга.

"Мы призываем камерунские конфликтующие стороны проявить максимальную сдержанность, мы исходим из того, что решение внутренних проблем этого государства может быть найдено в ходе субстантивного национального диалога при соблюдении прав человека и обеспечении верховенства закона. Мы убеждены, что камерунцы способны справиться с обострившимися проблемами своими силами, при необходимости при поддержке Африканского союза, а также субрегиональных организаций", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что дестабилизация положения в одной африканской стране способна всколыхнуть и привести к цепной реакции во всем субрегионе, а также негативно отразиться на соседних государствах.

"Мы считаем важным не допустить нарушения грани между предотвращением кризиса и внешним вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - указала также официальный представитель МИД РФ.