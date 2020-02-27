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В Ленинградской области нашли пропавшего девятилетнего мальчика
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РИА Новости

В Ленинградской области нашли пропавшего девятилетнего мальчика

16:23 27.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пропавший в Ленинградской области 9-летний мальчик найден живым на территории торгового комплекса, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик пропал в среду в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, 26 февраля днем ребенок ушел гулять из дома в деревне Новое Девяткино и не вернулся. Его мать обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
"В ходе проведения поисковых мероприятий местонахождение ребенка было установлено на территории торгового комплекса в деревне Новое-Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Противоправных действий в отношении малолетнего не совершено", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие уходу ребенка из семьи.
Автомобиль Следственного комитета РФ
26 февраля, 13:27
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьРоссияПроисшествия
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