В Ленинградской области нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик пропал в среду в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительной информации, 26 февраля днем ребенок ушел гулять из дома в деревне Новое Девяткино и не вернулся. Его мать обратилась с заявлением в правоохранительные органы.