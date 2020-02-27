МИД: консультации с Турцией по Идлибу могут продлиться несколько дней

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Консультации России и Турции по Идлибу могут продлиться несколько дней, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российско-турецкие консультации по Идлибу будут продолжены в Анкаре в четверг. Первый этап переговоров состоялся 8-10 февраля в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве 17-18 февраля.
"Сейчас проходят консультации, которые, я думаю, что продлятся несколько дней", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.