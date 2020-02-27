Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T16:35+0300
https://ria.ru/20200227/1565286503.html
Трех больных коронавирусом в Италии вылечили препаратами против СПИДа
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

Трех больных коронавирусом в Италии вылечили препаратами против СПИДа

16:18 27.02.2020 (обновлено: 16:35 27.02.2020)
11024
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в маске в центре Милана. Архивное фото
РИМ, 27 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Первых трех зараженных коронавирусом на территории Италии удалось вылечить при помощи аппаратов для поддержания дыхания и антивирусных препаратов, применяемых при лечении СПИДа и лихорадки Эбола, рассказали РИА Новости представители руководства Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.
Ранее стало известно о выздоровлении трех человек – двух китайских туристах и одном итальянце, доставленном в Рим из Уханя. Все они прошли лечение в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.
"В случае двух китайских туристов мы использовали антивирусную терапию, которая используется при других патологиях. Эти лекарства, которые, по мнению наших экспертов, имеют схожие свойства и могут помочь в таких случаях. Также применялись аппараты для поддержки вентиляции легких, они были в отделении интенсивной терапии, и это очень помогло восстановить дыхательные функции", - сказала агентству директор института Марта Бранка.
По словам ученых, во всех случаях применялись антивирусные лекарства, используемые при СПИДе, еще одно средство до нынешнего времени использовалось при лечении лихорадки Эбола, его дополнительно принимали два пациента.
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Вчера, 16:06
Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
"Всемирная организация здравоохранения авторизовала их в качестве экспериментальной терапии. В ближайшие недели будет понятно, насколько они эффективны", - сказал научный координатор Spallanzani Сальваторе Куриале.
Собеседник агентства отметил, что средства против СПИДа называются "Лопинавир" и "Ритонавир", они производятся крупной американской компанией.
"Третий препарат против Эболы - "Ремдезевир" - у нас Италии был недоступен, другие же мы используем в случае больных СПИДом", - сказал Куриале.
По его словам, препарат против Эболы является более сильнодействующим и поэтому применялся при терапии двух пожилых китайских супругов.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
"Третий (пациент – ред.), поскольку у него не было проблем, принимал только средства в рамках СПИД-терапии", - заявил представитель института Spallanzani.
Число умерших из-за заражения коронавирусом в Италии возросло до 14, всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения, сообщил ранее глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — со 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокоерйском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с первого марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1731002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаИталияВ мире
Рекомендуем
Карабинеры на въезде в закрытый на карантин город Кастильоне-д’Адда
Число умерших от коронавируса в Италии возросло до 14 человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Польше госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус
Автомобиль красного креста с эвакуированными из Китая немцами в аэропорту Тегель
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
Санитарная обработка автобуса в Тегеране
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
В Роспотребнадзоре рассказали, где можно сдать анализ на коронавирус
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек
Коронавирус 2019-nCoV
ВОЗ заявила о "потенциальной пандемии" коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
У 14% переболевших COVID-2019 в Гуандуне повторно выявили вирус
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Информации о россиянах среди заболевших коронавирусом в Италии нет
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Эксперт: коронавирус может повлиять на торговлю России и Италии
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
В Италии коронавирус обнаружили у гражданки Украины
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния