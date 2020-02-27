Трех больных коронавирусом в Италии вылечили препаратами против СПИДа

Женщина в маске в центре Милана. Архивное фото

Женщина в маске в центре Милана

РИМ, 27 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Первых трех зараженных Первых трех зараженных коронавирусом на территории Италии удалось вылечить при помощи аппаратов для поддержания дыхания и антивирусных препаратов, применяемых при лечении СПИДа и лихорадки Эбола, рассказали РИА Новости представители руководства Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Ранее стало известно о выздоровлении трех человек – двух китайских туристах и одном итальянце, доставленном в Рим из Уханя. Все они прошли лечение в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.

"В случае двух китайских туристов мы использовали антивирусную терапию, которая используется при других патологиях. Эти лекарства, которые, по мнению наших экспертов, имеют схожие свойства и могут помочь в таких случаях. Также применялись аппараты для поддержки вентиляции легких, они были в отделении интенсивной терапии, и это очень помогло восстановить дыхательные функции", - сказала агентству директор института Марта Бранка.

По словам ученых, во всех случаях применялись антивирусные лекарства, используемые при СПИДе, еще одно средство до нынешнего времени использовалось при лечении лихорадки Эбола, его дополнительно принимали два пациента.

"Всемирная организация здравоохранения авторизовала их в качестве экспериментальной терапии. В ближайшие недели будет понятно, насколько они эффективны", - сказал научный координатор Spallanzani Сальваторе Куриале.

Собеседник агентства отметил, что средства против СПИДа называются "Лопинавир" и "Ритонавир", они производятся крупной американской компанией.

"Третий препарат против Эболы - "Ремдезевир" - у нас Италии был недоступен, другие же мы используем в случае больных СПИДом", - сказал Куриале.

По его словам, препарат против Эболы является более сильнодействующим и поэтому применялся при терапии двух пожилых китайских супругов.

"Третий (пациент – ред.), поскольку у него не было проблем, принимал только средства в рамках СПИД-терапии", - заявил представитель института Spallanzani.