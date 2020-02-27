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Выдачу ряда категорий виз иранцам для въезда в Россию приостановят
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РИА Новости

Выдачу ряда категорий виз иранцам для въезда в Россию приостановят

16:17 27.02.2020 (обновлено: 16:33 27.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкЖители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 27 фев – РИА Новости. Выдача некоторых категорий виз для въезда из Ирана в Россию будет приостановлена в свете распространения коронавируса, подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
Число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них – 26 с летальным исходом. Наибольшее число случаев заражения за сутки – со среды на четверг – было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян.
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"Будет приостановлена выдача виз, о прекращении работы консульского отдела речи не идет. Они не смогут получить визы для въезда в Россию, а по каким-то другим вопросам – легализация, доверенности – по этому поводу работает", - сказал собеседник агентства, отметив, что точных указаний по категориям виз, на которые будет распространяться запрет, пока не поступало.
Ране вице-премьер РФ, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, Татьяна Голикова сообщила, что Россия из-за коронавируса ограничивает 28 февраля выдачу виз для въезда из Ирана, оставляя только деловые и гуманитарные, при этом авиасообщение с этой страной продолжится.
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