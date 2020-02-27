Выдачу ряда категорий виз иранцам для въезда в Россию приостановят

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках

ТЕГЕРАН, 27 фев – РИА Новости. Выдача некоторых категорий виз для въезда из Выдача некоторых категорий виз для въезда из Ирана в Россию будет приостановлена в свете распространения коронавируса , подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

Число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них – 26 с летальным исходом. Наибольшее число случаев заражения за сутки – со среды на четверг – было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян.

"Будет приостановлена выдача виз, о прекращении работы консульского отдела речи не идет. Они не смогут получить визы для въезда в Россию, а по каким-то другим вопросам – легализация, доверенности – по этому поводу работает", - сказал собеседник агентства, отметив, что точных указаний по категориям виз, на которые будет распространяться запрет, пока не поступало.