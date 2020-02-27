МИД оценил идею подключения Франции и Германии к переговорам по Идлибу

"Сейчас проходят консультации, которые, я думаю, что продлятся несколько дней. Подключение других стран, тем более стран, которые, честно говоря, не могу сказать, сыграли какую-то решающую роль в ситуации на земле, возникает вопрос: для чего оно, такое подключение необходимо? Вот и всё. Мы готовы и открыты к различным инициативам, но они должны быть каким-то образом объяснены, мне кажется. То есть, нужно понять, для чего, какой будет от этого смысл, есть такое понятие "профит", добавленная стоимость? Что мы получим все от этого, раз у нас прекрасно действуют различные способы решения, в том числе и сложных вопросов", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, какова реакция России на предложение Турции провести четырёхсторонний саммит по Сирии.