МИД оценил идею подключения Франции и Германии к переговорам по Идлибу

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия сомневается в целесообразности подключения Франции и Германии к переговорам РФ и Турции по Идлибу, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российско-турецкие консультации по Идлибу будут продолжены в Анкаре в четверг. Первый этап переговоров состоялся 8-10 февраля в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве 17-18 февраля. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал.
Ранее глава МИД Турции заявил, что у Анкары есть план провести четырёхстороннюю встречу по Сирии с участием Турции, России, Германии и Франции. Пресс-секретарь президента РФ, комментируя эту информацию, заявил, что никакой конкретики по этому вопросу у него нет.
"Сейчас проходят консультации, которые, я думаю, что продлятся несколько дней. Подключение других стран, тем более стран, которые, честно говоря, не могу сказать, сыграли какую-то решающую роль в ситуации на земле, возникает вопрос: для чего оно, такое подключение необходимо? Вот и всё. Мы готовы и открыты к различным инициативам, но они должны быть каким-то образом объяснены, мне кажется. То есть, нужно понять, для чего, какой будет от этого смысл, есть такое понятие "профит", добавленная стоимость? Что мы получим все от этого, раз у нас прекрасно действуют различные способы решения, в том числе и сложных вопросов", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, какова реакция России на предложение Турции провести четырёхсторонний саммит по Сирии.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
23 октября 2019, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии