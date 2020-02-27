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Захарова назвала дело против Ассанжа "тотальным позором"
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РИА Новости

Захарова назвала дело против Ассанжа "тотальным позором"

16:16 27.02.2020
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Москве считают дело против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа "тотальным позором", такие карательные меры в отношении журналиста абсолютно неприемлемы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Первая стадия слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США началась в понедельник в Лондоне, она продолжится до конца недели.
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"Весь мир квалифицировал "дело Ассанжа" как удар по институту расследовательской журналистики, как удар по свободным независимым СМИ, как имеющий катастрофические последствия удар по базовым правам человека. Подобные карательные меры в отношении журналиста в ХХI веке – это абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными", - заявила она.
В течение нынешнего этапа слушаний стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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