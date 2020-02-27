Захарова назвала дело против Ассанжа "тотальным позором"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Москве считают дело против основателя В Москве считают дело против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа "тотальным позором", такие карательные меры в отношении журналиста абсолютно неприемлемы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Первая стадия слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США началась в понедельник в Лондоне, она продолжится до конца недели.

"Весь мир квалифицировал "дело Ассанжа" как удар по институту расследовательской журналистики, как удар по свободным независимым СМИ, как имеющий катастрофические последствия удар по базовым правам человека. Подобные карательные меры в отношении журналиста в ХХI веке – это абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными", - заявила она.

В течение нынешнего этапа слушаний стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.

Параллельно защита Ассанжа работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.