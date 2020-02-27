МИД займется вопросом обеспечения Ярошенко медицинской помощью

Ранее посольство РФ обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья. Отмечается, что российские дипломаты в ближайшее время посетят Ярошенко в тюрьме.

"В очередной раз его супруга обратила внимание на ухудшение его состояния. Мы будем этим вопросом заниматься, речь идет о наших загранучреждениях. Мы призываем американские власти соблюдать свои обязательства", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она напомнила, что Ярошенко страдает от различных заболеваний, не получая никакой медицинской помощи, а "каждая медицинская услуга фактически выбивается путем направления дипломатических нот, писем, а иногда и путем публикации соответствующих заявлений".