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МИД займется вопросом обеспечения Ярошенко медицинской помощью
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РИА Новости

МИД займется вопросом обеспечения Ярошенко медицинской помощью

16:16 27.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. МИД РФ будет заниматься вопросом обеспечения медицинской помощью находящегося в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее посольство РФ обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья. Отмечается, что российские дипломаты в ближайшее время посетят Ярошенко в тюрьме.
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"В очередной раз его супруга обратила внимание на ухудшение его состояния. Мы будем этим вопросом заниматься, речь идет о наших загранучреждениях. Мы призываем американские власти соблюдать свои обязательства", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она напомнила, что Ярошенко страдает от различных заболеваний, не получая никакой медицинской помощи, а "каждая медицинская услуга фактически выбивается путем направления дипломатических нот, писем, а иногда и путем публикации соответствующих заявлений".
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября 2019 года супруга Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.
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Мария ЗахароваКонстантин ЯрошенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАВ мире
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