Турция обсудит с Россией открытие неба над Сирией для беспилотников

АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Анкара обсуждает с Москвой открытие воздушного пространства над Сирией для турецких беспилотников, заявил министр обороны Турции Анкара обсуждает с Москвой открытие воздушного пространства над Сирией для турецких беспилотников, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что закрытое воздушное пространство над Идлибом для ВС Турции является самой большой проблемой для Анкары.

"Наши переговоры с российской делегацией продолжаются по теме сирийского воздушного пространства. Мы обсуждаем с россиянами открытие неба для использования беспилотников. Дошли до определенной точки, хотя проблема все еще есть. У нас есть основания рассчитывать на успех. Обе стороны прилагают усилия", - цитирует Акара телеканал NTV

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.