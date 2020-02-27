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Поезд Москва-Ницца временно прекратит курсировать с 4 марта
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РИА Новости

Поезд Москва-Ницца временно прекратит курсировать с 4 марта

16:21 27.02.2020
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© РИА НовостиПоезд "Москва - Ницца"
Поезд Москва - Ницца
© РИА Новости
Поезд "Москва - Ницца". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия с 4 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом временно прекращает курсирование поезда холдинга РЖД между Москвой и Ниццей, сообщили журналистам в Минтрансе России.
"С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва-Ницца-Москва", - сообщили в министерстве транспорта России, уточнив, что данное решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Согласно информации на сайте РЖД, поезд из Москвы в Ниццу делает остановки, в частности, в Вероне и Милане.
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