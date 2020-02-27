Поезд Москва-Ницца временно прекратит курсировать с 4 марта

"С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва-Ницца-Москва", - сообщили в министерстве транспорта России, уточнив, что данное решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.