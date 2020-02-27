Степаненко рассказала, как относится к Петросяну после развода

Юмористка заявила, что "совершенно спокойно" относится бывшему мужу.

"Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем, ради бога!" — сказала она.

Она добавила, что простила Петросяна за все, и опровергла слухи, что не пускает его в квартиру после развода. Степаненко рассказала, что виделась с бывшим мужем, когда тот забирал свои вещи и документы.

Артистка призналась, что не знает, простил ли ее экс-супруг. По ее словам, они обсудили свои отношения и Петросян сказал, что хочет "начать новую жизнь".

"Я сказала: "Ради бога!" — и отпустила его", — пояснила Степаненко.

Она также отметила, что продолжает молиться за экс-супруга.

"В моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений", — сказала артистка.