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2020-02-27T16:29+0300
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Степаненко рассказала, как относится к Петросяну после развода
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РИА Новости

Степаненко рассказала, как относится к Петросяну после развода

16:12 27.02.2020 (обновлено: 16:29 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Ладыгин / Перейти в фотобанкЕвгений Петросян и Елена Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко
© РИА Новости / Алексей Ладыгин
Перейти в фотобанк
Евгений Петросян и Елена Степаненко. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Артистка Елена Степаненко рассказала о своем отношении к бывшему супругу Евгению Петросяну после развода. Об этом она сообщила в интервью "Антенне".
Юмористка заявила, что "совершенно спокойно" относится бывшему мужу.
"Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем, ради бога!" — сказала она.
Она добавила, что простила Петросяна за все, и опровергла слухи, что не пускает его в квартиру после развода. Степаненко рассказала, что виделась с бывшим мужем, когда тот забирал свои вещи и документы.
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Артистка призналась, что не знает, простил ли ее экс-супруг. По ее словам, они обсудили свои отношения и Петросян сказал, что хочет "начать новую жизнь".
"Я сказала: "Ради бога!" — и отпустила его", — пояснила Степаненко.
Она также отметила, что продолжает молиться за экс-супруга.
"В моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений", — сказала артистка.
В ноябре 2018 года суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. О причине расставания официально не сообщается. О разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разграничил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
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КультураЕлена СтепаненкоЕвгений Петросян
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