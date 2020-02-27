Степаненко рассказала, как относится к Петросяну после развода

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Артистка Елена Степаненко рассказала о своем отношении к бывшему супругу Евгению Петросяну после развода. Об этом она сообщила в интервью "Антенне".
Юмористка заявила, что "совершенно спокойно" относится бывшему мужу.
"Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем, ради бога!" — сказала она.
Она добавила, что простила Петросяна за все, и опровергла слухи, что не пускает его в квартиру после развода. Степаненко рассказала, что виделась с бывшим мужем, когда тот забирал свои вещи и документы.
Артистка призналась, что не знает, простил ли ее экс-супруг. По ее словам, они обсудили свои отношения и Петросян сказал, что хочет "начать новую жизнь".
"Я сказала: "Ради бога!" — и отпустила его", — пояснила Степаненко.
Она также отметила, что продолжает молиться за экс-супруга.
"В моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений", — сказала артистка.
В ноябре 2018 года суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. О причине расставания официально не сообщается. О разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разграничил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.