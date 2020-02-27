В Польше госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус

ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Почти 50 человек госпитализированы в Почти 50 человек госпитализированы в Польше с подозрением на коронавирус , заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский журналистам в четверг в Варшаве.

"Сегодня у нас есть 47 человек, которые госпитализированы с подозрением на коронавирус. 55 человек находятся под наблюдением на домашнем карантине", - сказал Шумовский.

Он добавил, что 1570 человек находятся под наблюдением без карантина.

При этом министр заявил, что пока в Польше не подтвержден ни один случай заражения коронавирусом. "Сегодня не подтверждено ни одного случая заражения", - сказал он.

Шумовский считает, что коронавирус появится в Польше в ближайшее время. "Это вопрос ближайших дней, я думаю", - сказал он.