В МИД оценили ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам

"Еще одна тема, связанная с ООН, мы ее регулярно затрагиваем. Речь идет о выдаче виз представителям России для въезда на территорию США с целью участия в мероприятиях различных органов и учреждений ООН. Лучше эту тему охарактеризовать не как выдачу, а как невыдачу, так как ситуация остается реально критической. Последнее заседание комитета ООН по сношениям со страной пребывания, а онон состоялось 25 февраля, показало, что прогресса в этом вопросе не просматривается", - сказала Захарова на брифинге.