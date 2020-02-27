В МИД оценили ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ситуация с невыдачей виз США российским дипломатам в ООН остается критической, в Вашингтоне создают серьезные препятствия работе делегаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Еще одна тема, связанная с ООН, мы ее регулярно затрагиваем. Речь идет о выдаче виз представителям России для въезда на территорию США с целью участия в мероприятиях различных органов и учреждений ООН. Лучше эту тему охарактеризовать не как выдачу, а как невыдачу, так как ситуация остается реально критической. Последнее заседание комитета ООН по сношениям со страной пребывания, а онон состоялось 25 февраля, показало, что прогресса в этом вопросе не просматривается", - сказала Захарова на брифинге.
26 февраля, 20:25Генсек ООН пытается решить проблему с выдачей виз США дипломатам
Она напомнила, что осенью прошлого года 18 представителей России не получили визы на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. На сегодняшний день ни одна из этих 18 виз не выдана.
По словам Захаровой, подобные инциденты произошли и с другими российскими делегатами, которые должны были принять участие в мероприятиях ООН.
"В Вашингтоне пытаются таким образом, видимо, отбирать делегатов, экспертов для участия в ооновских мероприятиях, создавая тем самым серьезные препятствия работе госделегаций. Это является грубейшим нарушением международных обязательств США, обусловленных статусом государства пребывания ООН", - отметила официальный представитель МИД РФ.
26 февраля, 07:57РФ намерена решить в арбитраже вопрос невыдачи виз США дипломатам