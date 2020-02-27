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Мурашко призвал пересмотреть форматы лицензирования клиник
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РИА Новости

Мурашко призвал пересмотреть форматы лицензирования клиник

16:07 27.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Форматы лицензирования клиник необходимо пересматривать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Нужно пересматривать в определенной степени форматы лицензирования", - сказал он в ответ на замечание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что необходимо контролировать выдачу лицензий медицинским организациям.
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В рамках заседания оргкомитета четвертого Форума социальных инноваций регионов Мурашко также отметил, что баланс между государственным и частным здравоохранением есть там, где есть все условия по полному спектру услуг и по безопасности.
Он добавил, что фрагментарность в оказании медицинской помощи - это опасная вещь, "когда мы видим фракционирование в разных местах разных услуг". На его взгляд, современная тенденция здравоохранения – в оказании помощи не по одному виду заболеваний, "а именно пациентам, страдающим сочетанными заболеваниями".
"Следующий момент... инфраструктура должна соответствовать требованиям. Мы сталкиваемся иногда с тем, что частный инвестор предлагает вложение средств в здравоохранение не всегда там, где это действительно востребовано населением", - заявил министр.
Он отметил, что есть инвестиционные проекты, которые очень хорошо интегрируются в систему, например, по диагностике онкологии, "которые реально дополнили и сократили расходы бюджета". Он также обратил внимание на успешную интеграцию в систему здравоохранения проектов в фармацевтической области, "которые позволяют иметь стабильное лекарственное обеспечение полного цикла, качественное, и добиваться результатов в лечении пациентов".
"Наша задача, чтобы средства, приходящие в систему, шли именно туда, куда в конечном итоге хотел бы прийти пациент. Формат, когда мы принимаем предложение частного инвестора и потом должны сформировать поток в этом направлении, это, к сожалению, всегда нелетающая вещь", - считает министр.
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