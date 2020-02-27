Мурашко призвал пересмотреть форматы лицензирования клиник

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Форматы лицензирования клиник необходимо пересматривать, заявил министр здравоохранения РФ Форматы лицензирования клиник необходимо пересматривать, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

"Нужно пересматривать в определенной степени форматы лицензирования", - сказал он в ответ на замечание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что необходимо контролировать выдачу лицензий медицинским организациям.

В рамках заседания оргкомитета четвертого Форума социальных инноваций регионов Мурашко также отметил, что баланс между государственным и частным здравоохранением есть там, где есть все условия по полному спектру услуг и по безопасности.

Он добавил, что фрагментарность в оказании медицинской помощи - это опасная вещь, "когда мы видим фракционирование в разных местах разных услуг". На его взгляд, современная тенденция здравоохранения – в оказании помощи не по одному виду заболеваний, "а именно пациентам, страдающим сочетанными заболеваниями".

"Следующий момент... инфраструктура должна соответствовать требованиям. Мы сталкиваемся иногда с тем, что частный инвестор предлагает вложение средств в здравоохранение не всегда там, где это действительно востребовано населением", - заявил министр.

Он отметил, что есть инвестиционные проекты, которые очень хорошо интегрируются в систему, например, по диагностике онкологии, "которые реально дополнили и сократили расходы бюджета". Он также обратил внимание на успешную интеграцию в систему здравоохранения проектов в фармацевтической области, "которые позволяют иметь стабильное лекарственное обеспечение полного цикла, качественное, и добиваться результатов в лечении пациентов".