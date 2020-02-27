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Россия поддержала Африканский союз в отправке наблюдателей в Ливию
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РИА Новости

Россия поддержала Африканский союз в отправке наблюдателей в Ливию

16:00 27.02.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия приветствует готовность Африканского союза направить миссию военных наблюдателей в Ливию, это могло бы стать весомым вкладом в урегулирование, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее комиссар Афросоюза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги заявил, что Африканский союз готов направить своих наблюдателей в Ливию для контроля за соблюдением режима перемирия.
"Мы ее (миссию) приветствуем. Мы приветствуем заявление руководства Африканского союза по итогам саммита этой структуры в Адис-Абебе, речь идет о готовности союза направить группу военных наблюдателей для мониторинга режима прекращения огня в случая достижения таких договоренностей сторонами межливийского конфликта", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы исходим из того, что деятельность военных наблюдателей Африканского союза, которая должна осуществляться в тесной координации с Организацией объединенных наций с учетом ведущей роли всемирной организации в ливийском урегулировании, могла бы стать весомым вкладом в усилия международного сообщества по нормализации обстановки в Ливии", - добавила она.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В конце ноября 2019 года турецкий лидер Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу. По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники. -0-
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Мария ЗахароваАфриканский союзЛивияООНРоссия
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