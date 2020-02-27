Россия поддержала Африканский союз в отправке наблюдателей в Ливию

Ранее комиссар Афросоюза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги заявил, что Африканский союз готов направить своих наблюдателей в Ливию для контроля за соблюдением режима перемирия.

"Мы ее (миссию) приветствуем. Мы приветствуем заявление руководства Африканского союза по итогам саммита этой структуры в Адис-Абебе, речь идет о готовности союза направить группу военных наблюдателей для мониторинга режима прекращения огня в случая достижения таких договоренностей сторонами межливийского конфликта", - сказала Захарова на брифинге.

"Мы исходим из того, что деятельность военных наблюдателей Африканского союза, которая должна осуществляться в тесной координации с Организацией объединенных наций с учетом ведущей роли всемирной организации в ливийском урегулировании, могла бы стать весомым вкладом в усилия международного сообщества по нормализации обстановки в Ливии", - добавила она.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.