Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции. Об этом он заявил в Минске на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Глава государства увидел "понуждение" в ценообразовании на российский природный газ.

По его словам, на фоне переговоров о сохранении цены на уровне 110-111 долларов за тысячу кубометров нефти ее стоимость на бирже снизилась ниже ста долларов. При этом Россия, по словам Лукашенко, называет цену в 127 долларов "благом" для Белоруссии.

"Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" – сказал он.

Лукашенко напомнил, что Польша получает по 90 долларов американский газ, "который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить".

"Толкотня и возня"

По его словам, Белоруссия готова к интеграции, но без "понуждения".

Лукашенко напомнил, что вместе с первым президентом России Борисом Ельциным Минск выступал за реальную интеграцию "наших государств, экономик, жизни людей и так далее", но "сохраняя суверенитет и независимость".

"Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня ", - заявил он.

Газовые переговоры

"Газпром" и "Газпром Трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года.

В начале февраля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что условия поставок сохранятся на уровне 2019 года. Позже первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск будет добиваться небольшой корректировки в свою пользу, но "как базовый вариант цена 127 долларов, на самом деле, зафиксирована уже на уровне президентов".