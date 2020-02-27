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Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции

15:57 27.02.2020 (обновлено: 19:11 27.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции. Об этом он заявил в Минске на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
Глава государства увидел "понуждение" в ценообразовании на российский природный газ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Лукашенко пригрозил России переориентацией поставок продуктов на Китай
По его словам, на фоне переговоров о сохранении цены на уровне 110-111 долларов за тысячу кубометров нефти ее стоимость на бирже снизилась ниже ста долларов. При этом Россия, по словам Лукашенко, называет цену в 127 долларов "благом" для Белоруссии.
"Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" – сказал он.
Лукашенко напомнил, что Польша получает по 90 долларов американский газ, "который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить".

"Толкотня и возня"

По его словам, Белоруссия готова к интеграции, но без "понуждения".
Лукашенко напомнил, что вместе с первым президентом России Борисом Ельциным Минск выступал за реальную интеграцию "наших государств, экономик, жизни людей и так далее", но "сохраняя суверенитет и независимость".
"Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня ", - заявил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Газовые переговоры

"Газпром" и "Газпром Трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года.
В начале февраля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что условия поставок сохранятся на уровне 2019 года. Позже первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск будет добиваться небольшой корректировки в свою пользу, но "как базовый вариант цена 127 долларов, на самом деле, зафиксирована уже на уровне президентов".
На прошлой неделе Лукашенко заявил, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для страны должен стоить около 90 долларов за тысячу кубометров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи
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Александр ЛукашенкоБелоруссия
Популярные комментарии
Думаю, что Лукашенко прав. От чиновников РФ всякое можно ожидать.
27 февраля, 16:54
С Сергей Кайдалов
42613398
А разве не в этом был смысл создания союзного государства? На этой теме Лукашенко сделал себе политическую популярность и правит до сих пор.
27 февраля, 16:58
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11420007
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