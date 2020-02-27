Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции. Об этом он заявил в Минске на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
Глава государства увидел "понуждение" в ценообразовании на российский природный газ.
По его словам, на фоне переговоров о сохранении цены на уровне 110-111 долларов за тысячу кубометров нефти ее стоимость на бирже снизилась ниже ста долларов. При этом Россия, по словам Лукашенко, называет цену в 127 долларов "благом" для Белоруссии.
"Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?" – сказал он.
Лукашенко напомнил, что Польша получает по 90 долларов американский газ, "который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить".
"Толкотня и возня"
По его словам, Белоруссия готова к интеграции, но без "понуждения".
Лукашенко напомнил, что вместе с первым президентом России Борисом Ельциным Минск выступал за реальную интеграцию "наших государств, экономик, жизни людей и так далее", но "сохраняя суверенитет и независимость".
"Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня ", - заявил он.
21 февраля, 14:37Лукашенко оценил потери Минска от налогового маневра
Газовые переговоры
"Газпром" и "Газпром Трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года.
В начале февраля замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что условия поставок сохранятся на уровне 2019 года. Позже первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск будет добиваться небольшой корректировки в свою пользу, но "как базовый вариант цена 127 долларов, на самом деле, зафиксирована уже на уровне президентов".
На прошлой неделе Лукашенко заявил, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для страны должен стоить около 90 долларов за тысячу кубометров.