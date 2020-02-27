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В Сочи водолазы не нашли пропавших в море детей
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РИА Новости

В Сочи водолазы не нашли пропавших в море детей

15:55 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL / Перейти в фотобанкВодолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
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СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Обследование устья реки в Сочи водолазами не дало результатов, поиски пропавших в море детей невозможны из-за шторма, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поисковые работы в Лазаревском районе Сочи продолжались всю ночь. На утро к поиску был подключен вертолет, который уже вернулся с проведения работ, а группировка спасателей и волонтеров увеличена до 260 человек. Водолазы южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обследовали устье реки, откуда детей смыло в море.
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"Мы знали, что в устье есть углубление до пяти метров, в первую очередь его и обследовали. Видимость при выполнении водолазного спуска составляла не более 50-70 сантиметров. К сожалению, проведение спусков в акватории моря пока останется невозможным из-за шторма в 2-3 балла и нулевой видимости", - цитируются в сообщении слова спасателя Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России Алексея Еничева.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков.
Ранее СК РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по региону, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Однако, уже днём из-за усиления ветра поиск на воде и в воздухе был приостановлен.
Прокуратура и СК организовали доследственную проверку по факту исчезновения детей.
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Черное мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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