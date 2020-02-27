СК выяснит, почему ростовский ветеран жил без канализации, газа и воды

"На данный момент вынесено решение суда о предоставлении ветерану благоустроенного жилья, однако Александр Бастрыкин поручил сотрудникам следственного управления не прекращать проведение проверки и установить, почему ветеран на протяжении длительного времени не мог получить жилье", - говорится в сообщении.