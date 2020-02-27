СК выяснит, почему ростовский ветеран жил без канализации, газа и воды

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям выяснить, почему 95-летний ветеран долгое время жил в доме без канализации, газа и воды, сообщается на сайте СК РФ.
В СМИ рассказали, что в Ростовской области 95-летний ветеран Николай Романов проживает в доме без канализации, газа и воды. Межведомственная комиссия не признавала дом ветерана аварийным, поэтому его не могли поставить на учет по улучшению жилищных условий. Подчеркивается, что мужчине предложили отремонтировать дом, однако он обратился в суд. Ростовские следователи проводят по данному факту доследственную проверку.
"На данный момент вынесено решение суда о предоставлении ветерану благоустроенного жилья, однако Александр Бастрыкин поручил сотрудникам следственного управления не прекращать проведение проверки и установить, почему ветеран на протяжении длительного времени не мог получить жилье", - говорится в сообщении.