Путин назвал Россию ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии

"Рад вас приветствовать сердечно, мы с вами в прошлом году договаривались, что проведем перекрестные годы Кыргызстана в России и России в Кыргызстане, сегодня будем иметь возможность открыть это мероприятие, в рамках которого запланировано более 200 событий различного рода. Уверен, что они будут интересными, пойдут на пользу развитию наших отношений", - сказал он в ходе встречи с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.