Путин назвал Россию ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым заявил, что РФ остается ключевым торгово-экономическим партнером для Киргизии и по объемам товарооборота, и по инвестициям.
"Рад вас приветствовать сердечно, мы с вами в прошлом году договаривались, что проведем перекрестные годы Кыргызстана в России и России в Кыргызстане, сегодня будем иметь возможность открыть это мероприятие, в рамках которого запланировано более 200 событий различного рода. Уверен, что они будут интересными, пойдут на пользу развитию наших отношений", - сказал он в ходе встречи с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Говоря о развитии отношений, Путин отметил, что они развиваются поступательно практически по всем направлениям.
Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером для Кыргызстана и по объемам товарооборота, и по инвестициям.
Как ожидается, главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Кроме того, Путин и Жээнбеков примут участие в церемонии открытия перекрестных годов России и Киргизии.
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