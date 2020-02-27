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Защита обжалует решение о помещении Бута в спецблок в тюрьме в США
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РИА Новости

Защита обжалует решение о помещении Бута в спецблок в тюрьме в США

15:49 27.02.2020 (обновлено: 16:13 27.02.2020)
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© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Защита россиянина Виктора Бута намерена обжаловать решение о помещении его в спецблок в тюрьме в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова на брифинге в четверг, по информации посольства России в США, причиной перевода россиянина в спецблок тюрьмы Мэрион "стал не только его несанкционированный контакт с журналистом, как заявлял Виктор Бут, но и якобы имевшая место его переписка с другим заключенным иранского происхождения".

"По словам адвоката заключенного, общение с представителем СМИ было одобрено администрацией тюрьмы, а легитимная переписка российского гражданина ошибочно попала другому осужденному, что запрещено правилами тюрьмы. Юристы планируют задействовать процедуру обжалования вплоть до обращения в суд", - заявила Захарова.

"Со своей стороны выражаем особое возмущение фактом проверки Бута тюремными властями с пристрастием, включая полное раздевание, обследование, проводившееся якобы с целью поиска запрещенных предметов и веществ... Эти действия не будут оставлены без последствий, это очевидно", - добавила она.
Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, "закрыли" в особом блоке, он находится без связи, о чем ранее сообщила его супруга Алла Бут. Она также опубликовала в Facebook скриншот с адресом тюрьмы Мэрион, где находится ее супруг, и призвала оказывать ему поддержку.
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В январе Алла Бут сообщала, что ее супруга внезапно и без объяснений перевели из зоны общего строгого режима, в которой он провел три года и три месяца, обратно в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов, в котором он содержался первые пять лет заключения. МИД РФ заявлял, что в российском внешнеполитическом ведомстве с тревогой восприняли решение США о переводе Бута в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями. В ведомстве подчеркнули, что посольство России в Вашингтоне незамедлительно потребовало отмены необоснованных ограничений, заявив протест по поводу правового произвола в отношении Бута.
Блоки коммуникационного контроля (Communications Management Unit, CMU) - специальные, полностью закрытые подразделения внутри американских тюрем для содержания осужденных по статьям, связанным с терроризмом. В США их всего два: один в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, в которой содержится Бут, и еще один - в тюрьме Терра Хот в штате Индиана. CMU, находящиеся в прямом подчинении Бюро тюрем США и организационно не входящие в структуру тюрем, на территории которых они расположены, были созданы в 2006 году без утверждения программы конгрессом США, которое последовало только четыре года спустя. С самого начала программы американские правозащитные организации ставят вопрос о ее неконституционности.
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Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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Мария ЗахароваАлла БутВашингтон (штат)Вашингтон (город)Виктор БутРоссияСШАВ мире
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