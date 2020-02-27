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Житель Новосибирска получил три года колонии за убийство собаки
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РИА Новости

Житель Новосибирска получил три года колонии за убийство собаки

15:49 27.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Новосибирска в четверг приговорил к трем годам и 15 дням колонии-поселения местного жителя за жестокое убийство собаки, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Убийство собаки по кличке Шанти, которая до передачи ее 43-летнему Сергею Корсукову жила в одном из собачьих приютов, вызвало общественный резонанс – тело животного с многочисленными ранениями обнаружили в лифте жильцы одной из многоэтажек Кировского района. По данным местных СМИ, заседания суда посещали зоозащитники и общественники, которые требовали сурового приговора для "садиста".
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"В суде установлено, что мужчина на почве внезапно возникшего преступного умысла, направленного на жестокое обращение с животным, причинил собаке по кличке Шанти неустановленным предметом вред. Впоследствии злоумышленник удушил животное", - говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве пояснили, что мужчину признали виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов" (пункт "в", часть 2 статьи 245 УК РФ).
"Суд окончательно приговорил Корсукова к трем годам 15 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в прокуратуре.
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