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Москвичи приходят почтить память Немцова
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РИА Новости

Москвичи приходят почтить память Немцова

15:46 27.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москвичи приходят к месту гибели политика Бориса Немцова почтить память убитого пять лет назад политика, передает корреспондент РИА Новости.
Люди собираются на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, который также носит неофициальное название "Немцов мост", и возлагают к месту убийства политика цветы.
Неравнодушным к памяти Немцова волонтеры раздают значки с его фотографией, а также угощают пирожными и кофе, которые, по их словам, сюда принесла актриса Наталья Фатеева.
Почтить память политика приехал и глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Он рассказал РИА Новости, что не был близко знаком с Немцовым. "Но он приезжал на различные мероприятия "Яблока". Приезжал и в Петербург, тогда с ним, конечно, и виделся", - пояснил Рыбаков.
Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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