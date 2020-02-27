Москвичи приходят почтить память Немцова

Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве. Архивное фото

Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москвичи приходят к месту гибели политика Москвичи приходят к месту гибели политика Бориса Немцова почтить память убитого пять лет назад политика, передает корреспондент РИА Новости.

Люди собираются на Большом Москворецком мосту в центре Москвы , который также носит неофициальное название "Немцов мост", и возлагают к месту убийства политика цветы.

Неравнодушным к памяти Немцова волонтеры раздают значки с его фотографией, а также угощают пирожными и кофе, которые, по их словам, сюда принесла актриса Наталья Фатеева.

Почтить память политика приехал и глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Он рассказал РИА Новости, что не был близко знаком с Немцовым. "Но он приезжал на различные мероприятия "Яблока". Приезжал и в Петербург, тогда с ним, конечно, и виделся", - пояснил Рыбаков.