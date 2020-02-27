Что происходит в Ухане на самом деле

УХАНЬ, 27 фев — РИА Новости. "Давно не обнимал собственного ребенка, боюсь его трогать", — признается курьер из Уханя. Закрытые люди, закрытые магазины, закрытый город — эпидемия коронавируса диктует свои правила, но жизнь не останавливается даже в самом ее эпицентре. Наши собеседники — молодые люди. Они отказались покидать дома по разным причинам, но все уверены: необходимые меры предпринимаются.

"Зато появилось много свободного времени"

Двадцатипятилетний Станислав Янушаускас — студент Института международного образования Чжуннаньского университета экономики и права в Ухане. Когда город закрывали на карантин, многие студенты не успели разъехаться по домам. Станислав сам решил остаться. Но за пределы общежития студентов почти не пускают. Чтобы предотвратить распространение болезни, людям запрещено покидать дома, на входе в любой жилой комплекс — контроль измерения температуры, каждый день на телефон присылают сообщения-памятки о том, что делать во время эпидемии. Основное правило — обращаться к врачу при первых же симптомах, почаще мыть руки, а лучше бы вообще не появляться на улице. При этом университет оказывает студентам огромную поддержку. Особенно иностранным.

"Мы, студенты, в основном сидим дома, — рассказывает Станислав. — Можем покидать общежитие раз в неделю группами не больше шести человек, чтобы сходить за покупками".

На самом деле даже это не имеет особого смысла — закрыто абсолютно все. Университет организовал доставку продуктов прямо в общежитие. Раз в неделю студенты сканируют QR-код, составляют список покупок, и им все привозят, в том числе готовую еду.

© AFP 2020 / Stringer Мешки с овощами, которые готовятся к доставке, на улице в Ухане © AFP 2020 / Stringer Мешки с овощами, которые готовятся к доставке, на улице в Ухане

В WeChat (китайская социальная сеть) есть приложение, показывающее официальную статистику по эпидемии. В группе университета также публикуют информацию об учебе. Лекции и семинары проводят онлайн.

"Зато появилось много свободного времени на то, что давно хотел сделать, но откладывал на потом. Плюс гораздо больше возможностей для самостоятельной подготовки", — не теряет оптимизма Станислав. Из-за ограничений передвижения по кампусу теперь нельзя выходить на пробежку, но некоторые студенты занимаются спортом прямо у себя в комнатах.

"Опрыскиваюсь раствором с ног до головы"

Двадцатисемилетний Ли Бинь из уханьского района Цзянъань работает в службе доставки. Чтобы защитить себя, надевает маску, перчатки и, конечно, как можно чаще моет руки. Важно делать это правильно — перед тем как помыть ладони, нельзя трогать нос и тереть глаза. О жидком мыле, перчатках и масках позаботился работодатель — этого в избытке.

"Мы имеем дело с множеством посылок. Сначала очень волновались, как бы не подхватить через них инфекцию, — признается Ли Бинь. — Но потом специалисты объяснили, что вирус не передается таким образом, так что все нормально". И все же курьеры не снимают резиновых перчаток и стараются ничего не трогать голыми руками.

"Каждый день после работы я с ног до головы опрыскиваюсь обеззараживающим раствором на логистическом пункте, переодеваюсь и иду домой, — продолжает Ли Бинь. — Но дома у меня маленький ребенок, я все-таки боюсь его касаться, давно уже не обнимал".

Впрочем, таких, как он, немного: из двадцати курьеров в логистическим центре осталось всего семеро. Зона доставки охватывает более тридцати микрорайонов. Ежедневно перед сменой заведующий проверяет у всех температуру. Если все нормально, можно приступать к работе.

© AFP 2020 / Stringer Курьер передает посылку клиенту через забор в Ухане © AFP 2020 / Stringer Курьер передает посылку клиенту через забор в Ухане

"Но сама доставка теперь идет не так, как раньше. Мы не заходим на территорию микрорайонов, клиенты забирают посылки в назначенном месте у главного входа, — уточняет Ли Бинь. — Если есть автоматическая камера хранения для посылок, оставляем все там. В любом случае непосредственного контакта с курьером нет. Если что-то большое и тяжелое, мы даем людям тележку".

Работы значительно прибавилось, каждый день курьеры трудятся больше десяти часов. Ли Бинь очень устает, но отмечает и трогательные моменты. "Например, один клиент специально для нас купил две упаковки масок. Отдавая их нам, сказал, что нам эти маски очень нужны, мы ведь трудимся в таком напряженном режиме, — улыбается Ли Бинь. — А среди заказов для больниц в основном лапша быстрого приготовления. Подумать только, как же самоотверженно сейчас работают медики! Нам-то по сравнению с ними легко".

Держаться на безопасном расстоянии

Чжан Сину — немного за тридцать, он из городского района Хуншань, работает в управляющей компании микрорайона. Вместе с коллегами ведет мониторинг ситуации на своей территории. Сам Чжан Син отвечает за контроль и регистрацию входящих и выходящих. Чтобы обезопасить себя от вируса, надевает маску, перчатки, следит за личной гигиеной.

"Общаясь с людьми, держимся на безопасном расстоянии: один или два метра друг от друга, — отмечает собеседник. — Возвращаясь домой, сразу же переодеваюсь". Рабочую форму он тут же стирает и дезинфицирует, тщательно моет руки. "Кроме того, я три раза в день обеззараживаю рабочее место, а также все, чем пользуюсь в офисе. У нас есть спирт и обеззараживающие растворы", — добавляет Чжан Син.

© AFP 2020 / Stringer Мужчина в медицинской маске на улице в Ухане © AFP 2020 / Stringer Мужчина в медицинской маске на улице в Ухане

В его микрорайоне более тысячи квартир, но открыты только одни ворота. Без особой надобности призывают не выходить на улицу, посторонних не пускают. Но если покинуть помещение необходимо, на воротах каждому измеряют температуру, немного опрыскивают обеззараживающим средством.

Несколько раз в день весь микрорайон дезинфицируют, но в начале февраля все равно были новые случаи заражения. "Узнав об этом, мы очень занервничали, — признается Чжан Син. — Но все действовали строго по ранее разработанному плану: больница немедленно направила бригаду, чтобы отвезти заразившихся в больницу, целый подъезд, в котором они жили, изолировали. Все прошло гладко, мы свели к минимуму контакты".

Управляющая компания вместе с уличным комитетом обратились в ближайшие супермаркеты с просьбой ежедневно доставлять овощи и продукты прямо в микрорайон. Жильцы делают заказы в групповом чате WeChat. И каждое утро привозят упакованные продукты. Люди встают в очередь, держась между собой на расстоянии не менее метра. "Я считаю, что все должны и могут понять и поддержать друг друга, не создавать толпы и не толкаться. По-моему, это очень важно для борьбы с вирусом", — заключает Чжан Син.