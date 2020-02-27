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Медиавойны
2020-02-27T15:35+0300
https://ria.ru/20200227/1565283793.html
На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов
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РИА Новости

На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов

15:35 27.02.2020
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© РИА Новости / Артём КоренюкЧеловек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
Человек держит пульт дистанционного управления устройством захвата цифрового сигнала
© РИА Новости / Артём Коренюк
КИЕВ, 27 фев – РИА Новости. Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине, сообщила в четверг пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
"Регулятор отменил свои предыдущие решения относительно программ "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк" и удалил их из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Нацсовете по ТВ, страной-правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на их вещание выданы Роскомнадзором, а язык ведения программ – русский.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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МедиавойныНациональный совет Украины по телевидению и радиовещаниюРоссияУкраина
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