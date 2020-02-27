В Иркутске сбытчика "Боярышника" приговорили к 2,5 годам колонии

В суде было установлено, что в декабре 2016 года Аббасов и его знакомый перевезли и продали предпринимателю около 2 тысяч пластиковых бутылок с концентратом для ванн "Боярышник", содержащим метиловый спирт. Товар был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Одного из сбытчиков ядовитой продукции оперативно задержали, он был осужден в сентябре 2019-го к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. Аббасову тогда удалось скрылся, он находился в розыске.