В Иркутске сбытчика "Боярышника" приговорили к 2,5 годам колонии

В суде было установлено, что в декабре 2016 года Аббасов и его знакомый перевезли и продали предпринимателю около 2 тысяч пластиковых бутылок с концентратом для ванн "Боярышник", содержащим метиловый спирт. Товар был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Одного из сбытчиков ядовитой продукции оперативно задержали, он был осужден в сентябре 2019-го к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. Аббасову тогда удалось скрылся, он находился в розыске.
"Суд назначил Аббасову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Аббасов обвинялся по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
В декабре 2016 года в Иркутской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением концентратом для принятия ванн "Боярышник", при изготовлении которого вместо этилового спирта использовался метиловый. От употребления суррогата, по данным СК, скончались 62 человека.
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