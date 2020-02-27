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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-27T15:32+0300
https://ria.ru/20200227/1565283558.html
Поставки по газопроводу Россия-Китай составили 840 млн кубометров
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РИА Новости

Поставки по газопроводу Россия-Китай составили 840 млн кубометров

15:32 27.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗнак газопровода
Знак газопровода
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". С момента ввода в эксплуатацию 2 декабря 2019 года восточного маршрута газопровода Россия-Китай по 25 февраля 2020 года в КНР из России было передано 840 миллионов кубометров природного газа, сообщила таможня города Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).
В период противостояния эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, таможенники Хэйхэ не прекращают работы по сбору образцов газа на компрессорной станции и проверку их качества. Таможенники соблюдают строгие противоэпидемические стандарты, включая ношение медицинских масок и перчаток, а также регулярное проветривание помещений.
Китайский участок восточного маршрута газопровода Россия-Китай начинается в городе Хэйхэ и заканчивается в Шанхае. Он проходит через 9 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. Общая протяженность газопровода составляет 5111 километров. На данный момент завершено строительство его северной части, протяженность которой составляет 1067 километров.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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