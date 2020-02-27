Поставки по газопроводу Россия-Китай составили 840 млн кубометров

С момента ввода в эксплуатацию 2 декабря 2019 года восточного маршрута газопровода Россия-Китай по 25 февраля 2020 года в КНР из России было передано 840 миллионов кубометров природного газа, сообщила таможня города Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).