Поставки по газопроводу Россия-Китай составили 840 млн кубометров

МОСКВА, 27 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". С момента ввода в эксплуатацию 2 декабря 2019 года восточного маршрута газопровода Россия-Китай по 25 февраля 2020 года в КНР из России было передано 840 миллионов кубометров природного газа, сообщила таможня города Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).
В период противостояния эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа, таможенники Хэйхэ не прекращают работы по сбору образцов газа на компрессорной станции и проверку их качества. Таможенники соблюдают строгие противоэпидемические стандарты, включая ношение медицинских масок и перчаток, а также регулярное проветривание помещений.
Китайский участок восточного маршрута газопровода Россия-Китай начинается в городе Хэйхэ и заканчивается в Шанхае. Он проходит через 9 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. Общая протяженность газопровода составляет 5111 километров. На данный момент завершено строительство его северной части, протяженность которой составляет 1067 километров.