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2020-02-27T16:02+0300
https://ria.ru/20200227/1565283421.html
Правительство определило кураторов по реализации нацпроектов
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РИА Новости

Правительство определило кураторов по реализации нацпроектов

15:29 27.02.2020 (обновлено: 16:02 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства России
Здание правительства России
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Национальным проектам назначили кураторов среди вице-премьеров, данные опубликовали на сайте правительства.
Так, общие вопросы по реализации будут курировать Андрей Белоусов и Дмитрий Григоренко.
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Куратором национальных проектов "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Наука" стала Татьяна Голикова, а проектов "Демография" (в части исполнения федерального проекта "Спорт — норма жизни"), "Культура" и "Цифровая экономика" — Дмитрий Чернышенко.
Марат Хуснуллин назначен куратором нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда" и "Экология" (в части федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги").
Виктория Абрамченко курирует проект "Экология".
Помимо этого, Андрею Белоусову поручено курировать нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт".
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры курируют Юрий Борисов и Марат Хуснуллин.
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Нацпроекты

Национальные проекты — программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям:
"Человеческий капитал" — развитие таких сфер, как здравоохранение, образование, демография и культура;
"Комфортная среда" — безопасность и качество дорог, жилье и экология;
"Экономический рост" — наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и некоторые другие сферы.
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Дмитрий ГригоренкоДмитрий ЧернышенкоВиктория АбрамченкоМарат ХуснуллинТатьяна ГоликоваАндрей БелоусовПравительство РФРоссияПолитика
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