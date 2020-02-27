Правительство определило кураторов по реализации нацпроектов

Белоусов предложил создать информсистему для граждан по нацпроектам

Белоусов предложил создать информсистему для граждан по нацпроектам

Помимо этого, Андрею Белоусову поручено курировать нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт".