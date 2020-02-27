Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-27T16:21+0300
https://ria.ru/20200227/1565283260.html
Онколог развеял самые распространенные мифы о раке
https://cdn23.img.ria.ru/images/148578/38/1485783842_0:540:5760:3780_1036x0_80_0_0_59428a7537038ac35549bc01927967de.jpg
РИА Новости

Онколог развеял самые распространенные мифы о раке

15:29 27.02.2020 (обновлено: 16:21 27.02.2020)
19079
© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, онколог Михаил Ласков ответил на самые распространенные вопросы о раковых заболеваниях.
Как он рассказал "Аргументам и фактам", здоровый образ жизни не гарантирует "иммунитета от рака". По словам врача, точная причина появления опухолей не установлена: факторов для этого много, и часть из них довольно индивидуальна.
Дерматолог осматривает родинку пациентки
7 октября 2019, 17:56
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
"Далеко не все из них имеют отношение к образу жизни. Так, генетические мутации, передающиеся по наследству, связаны с определенными видами рака (например, некоторые формы рака молочной железы имеют наследственную природу)", — пояснил собеседник издания.
При этом он подчеркнул, что в любом случае следует вырабатывать здоровые привычки и заботиться об организме, чтобы не попасть в группу риска.
Ласков отметил, что, вопреки распространенному мнению, при диагностике онкологических заболеваний нельзя полагаться лишь на общий анализ мочи и крови. Эти исследования показывают общее состояние организма и не всегда могут сигнализировать об опасных процессах. Кроме того, и боль может не быть признаком опухоли, так как многие виды рака на ранних стадиях протекают бессимптомно.
"То же касается и других настораживающих признаков: резкое похудение, тошнота и температура хоть и могут сопутствовать онкологическим болезням, но поставить диагноз только по этим симптомам невозможно", — заявил врач.
Раковая клетка
8 ноября 2019, 20:30РИА Наука
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Онколог рассказал, что различные виды злокачественных опухолей развиваются с разной скоростью. Именно поэтому у некоторых пациентов эти болезни выявляют на поздних стадиях, когда врачи уже ничем не могут помочь. Однако он подчеркнул, что в целях профилактики необходимо проходить регулярные осмотры.
"Среди таких исследований — РАР-тест для выявления рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь, колоноскопия или сигмоскопия для выявления рака кишечника", — перечислил Ласков.
Он заметил, что многие называют рак болезнью пожилых, что отчасти верно. С возрастом в организме накапливаются "различные поломки", которые могут провоцировать появление опухолей, объяснил он. Несмотря на это, онкологические заболевания встречаются у детей даже на стадии эмбрионального развития.
Специалист подчеркнул, что люди во все времена болели раком. Поэтому предположение, что количество злокачественных опухолей увеличилось из-за развития современных технологий, неправильно.
Цех розлива на московском заводе шампанских вин
9 декабря 2019, 16:18РИА Наука
Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем
"Другое дело, что с развитием медицины продолжительность жизни человека постоянно увеличивается, а средства диагностики становятся более совершенными, поэтому фиксируется все больше случаев злокачественных опухолей", — приводит издание слова онколога.
Он добавил, что раньше многие просто не доживали до возраста развития опухолей, а врачи не всегда могли их обнаружить.

"Самые распространенные виды рака в мире — рак легких, рак кишечника, рак кожи, рак молочной железы у женщин и рак простаты у мужчин", — сказал Ласков.

По его словам, самые высокие показатели смертности — у рака легких, а самые низкие — у базально-клеточного рака кожи. Пока что очень плохо поддаются лечению опухоли мозга и рак поджелудочной железы.
Онколог подчеркнул, что успех в избавлении от рака зависит от множества факторов, в том числе от стадии заболевания. Нет и единой статистики касательно рецидивов, сказал он.
"Нередко после лечения наступает полное выздоровление. Вероятность рецидива зависит от вида рака и правильности лечения. <…> Например, в случае с лейкозом отсутствие рецидивов в течение трех-пяти лет говорит о том, что вероятность возвращения болезни не выше, чем риск заболеть раком у здорового человека", — заключил врач.
Иммунотерапия рака
21 февраля, 04:51РИА Наука
Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
1042101178
Обсудить 2
ракЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
Врачи рассказали, с какой начинкой лучше всего есть блины
Здание Европейского суда по правам человека
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Измерение артериального давления
Ученые назвали способ продлить жизнь на несколько лет
Иконки мессенджеров на экране смартфона
WhatsApp потерял статус самого популярного приложения
Пациент записывается на прием к врачу в поликлинике
Минздрав подготовил проект о требованиях к "бережливым поликлиникам"
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Степаненко рассказала, как относится к Петросяну после развода
Ситуация в Ухане
Что происходит в Ухане на самом деле
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
Алкогольный отдел в супермаркете
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Логотип компании Xiaomi
Обновление Android "поломало" смартфоны Xiaomi
Вид на Кольскую сверхглубокую скважину
Российский "колодец в ад" напугал американского ученого
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил Россию в "понуждении к интеграции"
Подросток играет за компьютером
Стала известна игра, виноватая в массовых убийствах
Женщина около пункта обмена валют в Киеве
Украинские стратеги придумали, как обеспечить взрывной рост экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Турция признала, что не может сдерживать поток беженцев из Сирии
02:26Посол Колумбии в Уругвае лишится фермы, где производили кокаин
02:19Количество случаев заражения коронавирусом в Испании выросло до 23
02:15Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
02:14Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам семи стран
02:12Турция заявила о гибели своих 29 военных в Идлибе
02:11Израильская армия не комментирует сообщения об авиаударе по Сирии
02:08СМИ: Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу
01:53В Турции недоступны соцсети после сообщения о гибели военных в Сирии
01:46Турецкая армия наносит удары по сирийским военным
01:42Экс-депутат Рады разработал "план" срыва строительства АПЛ в России
01:26Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных
01:24Продюсер "Ласкового мая" вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова
01:22Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России
01:03Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664
01:00В Гондурасе американка умерла от пневмонии
00:44На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
00:39В Колумбии разбился военный вертолет
00:34Секретарь СНБО Украины считает, что коронавирус попадет в страну
00:32На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Лента новостейМолния