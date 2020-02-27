Онколог развеял самые распространенные мифы о раке

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, онколог Михаил Ласков ответил на самые распространенные вопросы о Кандидат медицинских наук, онколог Михаил Ласков ответил на самые распространенные вопросы о раковых заболеваниях

Как он рассказал "Аргументам и фактам" , здоровый образ жизни не гарантирует "иммунитета от рака". По словам врача, точная причина появления опухолей не установлена: факторов для этого много, и часть из них довольно индивидуальна.

"Далеко не все из них имеют отношение к образу жизни. Так, генетические мутации, передающиеся по наследству, связаны с определенными видами рака (например, некоторые формы рака молочной железы имеют наследственную природу)", — пояснил собеседник издания.

При этом он подчеркнул, что в любом случае следует вырабатывать здоровые привычки и заботиться об организме, чтобы не попасть в группу риска.

Ласков отметил, что, вопреки распространенному мнению, при диагностике онкологических заболеваний нельзя полагаться лишь на общий анализ мочи и крови. Эти исследования показывают общее состояние организма и не всегда могут сигнализировать об опасных процессах. Кроме того, и боль может не быть признаком опухоли, так как многие виды рака на ранних стадиях протекают бессимптомно.

"То же касается и других настораживающих признаков: резкое похудение, тошнота и температура хоть и могут сопутствовать онкологическим болезням, но поставить диагноз только по этим симптомам невозможно", — заявил врач.

Онколог рассказал, что различные виды злокачественных опухолей развиваются с разной скоростью. Именно поэтому у некоторых пациентов эти болезни выявляют на поздних стадиях, когда врачи уже ничем не могут помочь. Однако он подчеркнул, что в целях профилактики необходимо проходить регулярные осмотры.

"Среди таких исследований — РАР-тест для выявления рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь, колоноскопия или сигмоскопия для выявления рака кишечника", — перечислил Ласков.

Он заметил, что многие называют рак болезнью пожилых, что отчасти верно. С возрастом в организме накапливаются "различные поломки", которые могут провоцировать появление опухолей, объяснил он. Несмотря на это, онкологические заболевания встречаются у детей даже на стадии эмбрионального развития.

Специалист подчеркнул, что люди во все времена болели раком. Поэтому предположение, что количество злокачественных опухолей увеличилось из-за развития современных технологий, неправильно.

"Другое дело, что с развитием медицины продолжительность жизни человека постоянно увеличивается, а средства диагностики становятся более совершенными, поэтому фиксируется все больше случаев злокачественных опухолей", — приводит издание слова онколога.

Он добавил, что раньше многие просто не доживали до возраста развития опухолей, а врачи не всегда могли их обнаружить.

"Самые распространенные виды рака в мире — рак легких, рак кишечника, рак кожи, рак молочной железы у женщин и рак простаты у мужчин", — сказал Ласков.

По его словам, самые высокие показатели смертности — у рака легких, а самые низкие — у базально-клеточного рака кожи. Пока что очень плохо поддаются лечению опухоли мозга и рак поджелудочной железы.

Онколог подчеркнул, что успех в избавлении от рака зависит от множества факторов, в том числе от стадии заболевания. Нет и единой статистики касательно рецидивов, сказал он.