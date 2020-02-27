Лавров проведет переговоры с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 марта в Москве проведет переговоры с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией , обсудит перспективы арабо-израильского урегулирования, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Второго марта глава российского внешнеполитического ведомства примет в Москве председателя политбюро палестинского движения ХАМАС. В ходе предстоящей встречи предполагается предметно обсудить пути восстановления межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, а также рассмотреть перспективы достижения прочного комплексного ближневосточного урегулирования на международно признанной правовой базе", - сказала Захарова на брифинге.

Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.