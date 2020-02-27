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Лавров проведет переговоры с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией
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РИА Новости

Лавров проведет переговоры с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией

15:27 27.02.2020 (обновлено: 15:57 27.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 марта в Москве проведет переговоры с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией, обсудит перспективы арабо-израильского урегулирования, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Второго марта глава российского внешнеполитического ведомства примет в Москве председателя политбюро палестинского движения ХАМАС. В ходе предстоящей встречи предполагается предметно обсудить пути восстановления межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, а также рассмотреть перспективы достижения прочного комплексного ближневосточного урегулирования на международно признанной правовой базе", - сказала Захарова на брифинге.
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Президент США Дональд Трамп 28 января 2020 года представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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Сергей ЛавровМахмуд АббасИзраильИсмаил ХанияХамасРоссияПалестинаВ мире
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