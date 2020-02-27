В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей

© Фото : ГУ МЧС по Самарской области Трамвай опрокинулся в Самаре

САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Трамвай упал на бок в Трамвай упал на бок в Самаре , придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг в 15.26 (14.26 мск) в Промышленном районе Самары, трамвай съехал с путей, после чего завалился на правый борт.

"Погибших и пострадавших нет. В трамвае пассажиров не было. Механические повреждения получили пять легковых автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.

По информации самарского ГУМВД, трамвай повредил четыре автомобиля. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности трамвая, проводится проверка.