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В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей
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РИА Новости

В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей

15:25 27.02.2020 (обновлено: 16:02 27.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Самарской областиТрамвай опрокинулся в Самаре
Трамвай опрокинулся в Самаре
© Фото : ГУ МЧС по Самарской области
САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел в четверг в 15.26 (14.26 мск) в Промышленном районе Самары, трамвай съехал с путей, после чего завалился на правый борт.
"Погибших и пострадавших нет. В трамвае пассажиров не было. Механические повреждения получили пять легковых автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.
По информации самарского ГУМВД, трамвай повредил четыре автомобиля. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности трамвая, проводится проверка.
На фотографиях, размещенных жителями Самары в социальных сетях, также видно, что трамвай достаточно далеко отбросило от путей.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
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