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Религия и мировоззрение
2020-02-27T15:27+0300
https://ria.ru/20200227/1565283004.html
РПЦ предложила установить "соборный контроль" за Константинополем
https://cdn23.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:250:3072:1977_1036x0_80_0_0_12502133f7b42480b85ba11730d20483.jpg
РИА Новости

РПЦ предложила установить "соборный контроль" за Константинополем

15:27 27.02.2020
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© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
АММАН, 27 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на совещании в Аммане заявил о необходимости начала всеправославного обсуждения проблемы "понимания первенства в Церкви" и "притязания на вселенское главенство" в ней, и предложил выработать "систему соборного контроля" за действиями Константинополя.
Константинопольский патриарх Варфрломей в настоящее время претендует на единоличное первенство и всю полноту власти в православии. В то же время ряд поместных Церквей указывают на то, что статус Константинопольского патриарха, как и всегда было в истории, нельзя понимать как статус "первого без равных", а именно как "первого среди равных", то есть - выполняющего некую координирующую и объединяющую роль в межправославных процессах, но не обладающего властными полномочиями и некой исключительностью.
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"Во-первых, это проблема понимания первенства в Церкви, попытки обосновать притязания на вселенское главенство при помощи специально для этой цели создаваемой богословской аргументации, отсутствие системы соборного контроля действий первенствующей кафедры, отрицание необходимости консенсуса при принятии решений во всеправославном масштабе. Эти вопросы следует всеправославно осмыслить", - заявил патриарх Кирилл.
Совещание глав и представителей шести поместных Церквей прошло в среду в закрытом режиме в иорданской столице, некоторые тезисы выступлений публикует в четверг сайт Московского патриархата.
По мнению предстоятеля РПЦ, вторая проблема, которую следует обсудить всем православным миром, это "угроза институту автокефалии в Церкви, отсутствие общеправославно признанного, бесспорного для всех механизма предоставления автокефалии, попытки ввести неравенство между "старшими" и "младшими" автокефальными Церквами".
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"Третье - это существующие попытки оспаривать канонические границы автокефальных Церквей, пересматривать и отменять единожды принятые документы исторической важности, определяющие эти границы. Четвертое - претензии первого среди равных предстоятелей в семье поместных православных Церквей на право принимать апелляции из любой Церкви и угрозы использования этих апелляций как инструмента вмешательства во внутреннюю жизнь других поместных Церквей тоже, глубоко убежден, требуют осмысления и обсуждения", - продолжил патриарх.
По его словам, складывается "аномальная ситуация", когда первенствующий иерарх, вопреки базовым принципам канонического права, выступает в качестве судьи в деле, где он является одной из сторон, представляя себя последней инстанцией в рассмотрении данного дела.
"И шестое - это проблема создания так называемых "ставропигий" (представительств - ред.) на территориях других Поместных Церквей без их согласия или против их воли", - заключил патриарх Кирилл.
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Его поддержал патриарх Сербский Ириней, заявивший, что "единственное верное решение - это собрать Собор, сказать на нем то, что нужно сказать, и разрешить вопросы в духе православия". Он подчеркнул, что Сербская церковь выступает за сохранение канонических принципов и христианского наследия.
В совещании приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней вместе с архиереями этих Церквей, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей. Встреча в Иордании прошла по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира.
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Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАмман (город)ИорданияВ мире
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