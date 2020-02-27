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Начальник Генштаба рассказал французскому коллеге о претензиях к НАТО
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РИА Новости

Начальник Генштаба рассказал французскому коллеге о претензиях к НАТО

15:24 27.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром заявил, что у Москвы есть вопросы к активности НАТО на границе с РФ и подготовке альянсом учений по антироссийскому сценарию.
"Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь, это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций", - сказал Герасимов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мюнхене
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Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России с Альянсом
По его словам, в условиях отсутствия диалога на уровне военных такие мероприятия носят "явно провокационный характер".
В то же время он отметил, что между российским и французским военными ведомствами функционирует канал оперативной связи. Кроме того, выполняется соглашение о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями.
Герасимов заверил Лекуантра, что Минобороны РФ готово к развитию двустороннего взаимодействия "по всему спектру проблем глобальной и региональной безопасности", о чем ранее договорились президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
Лекуантр подтвердил, что отношения действительно продвигаются, и сообщил, что цель его визита - достичь взаимопонимания в оценках кризисных ситуаций.
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Франсуа ЛекуантрЭммануэль МакронВалерий ГерасимовНАТОВладимир ПутинРоссияВ мире
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