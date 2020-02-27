Подарки для новорожденных начнут выдавать в Ленобласти с марта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. "Подарок новорожденному", который будет включать все самое необходимое для ухода за малышом в первый год жизни, начнут вручать молодым родителям в Ленинградской области с 1 марта, сообщил глава региона "Подарок новорожденному", который будет включать все самое необходимое для ухода за малышом в первый год жизни, начнут вручать молодым родителям в Ленинградской области с 1 марта, сообщил глава региона Александр Дрозденко

"Мы начинаем выдавать подарки для новорожденных со всем необходимым. Акцию "Подарок новорождённому" мы хотим посвятить десятилетию детства в России. Надеемся, что, как минимум, эти подарки будут поднимать настроение и рассчитываем, что это позволит улучшить демографическую ситуацию в нашем регионе. Для нас очень важно появление маленьких ленинградцев, и я хочу отметить, что мы многое сделали для этого в последние годы", — сказал губернатор области Александр Дрозденко, выступая в четверг на заседании областного правительства.

В пресс-службе областной администрации пояснили, что в состав подарочного набора будет входить: одеяло, пеленки, боди, чепчик, шапочка, игрушка-прорезыватель для зубов, светоотражатели на коляску.

Глава региона также сообщил, что с 2020 года в Ленинградской области повышаются единовременные дифференцированные выплаты на рождение детей — на первого ребенка — 33 тысячи рублей, второго — 44 рублей, и третьего — 55 тысяч рублей. Так, рост размеров пособия на первого ребенка составил 10%, на второго — 46,7%, на третьего и последующих — 83,3%. При этом всего меры социальной поддержки единовременного и регулярного характера получают более 30 тысяч семей, имеющих детей.