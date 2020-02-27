Число умерших от коронавируса в Италии возросло до 14 человек

Карабинеры на въезде в закрытый на карантин город Кастильоне-д’Адда

РИМ, 27 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Число умерших из-за заражения Число умерших из-за заражения коронавирусом Италии возросло до 14, всего с момента начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 528 случаев заражения, сообщил в четверг журналистам в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В среду вечером власти Италии сообщили о 400 случаев заражения коронавирусом и 12 летальных исходах. Все умершие были людьми пожилого возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями.

"Согласно последним данным, число умерших в результате заражения коронавирусом составило 14 человек" - сказал он.

Ранее Боррелли, который 31 января был назначен правительством комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, пояснял, что в общее число зараженных включены все умершие и выздоровевшие люди.

По словам комиссара, окончательные данные относительно заражений новым типом вируса предоставляет только Высший институт здравоохранения Италии (Iss). Минувшей ночью специалисты этого научного учреждения провели проверку 282 поступивших к ним с мест тестов, и все они дали положительный результат.

Кроме того, Боррелли сообщил, что в североитальянской области Ломбардия, где находится главный очаг заражения, выздоровели 37 пациентов. "Это хорошая новость из Ломбардии: 37 человек, которые были заражены, выздоровели", - сказал он.