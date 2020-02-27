Самостоятельные туристы могут вернуть деньги, отменив поездку в Италию

В четверг же Ростуризм выпустил рекомендацию туроператорм и турагентам приостановить продажи по этим трем странам. При этом ведомство пояснило, что туристы из РФ имеют право отказываться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран и требовать от туроператоров полного возврата денег.