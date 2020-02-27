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Туризм
2020-02-27T15:27+0300
https://ria.ru/20200227/1565282517.html
Самостоятельные туристы могут вернуть деньги, отменив поездку в Италию
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РИА Новости

Самостоятельные туристы могут вернуть деньги, отменив поездку в Италию

15:27 27.02.2020
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© REUTERS / Remo CasilliЛюди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
© REUTERS / Remo Casilli
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские самостоятельные туристы, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям в Италии, Южной Корее и Иране, имеют право обратиться за возвратом денежных средств к исполнителям, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в обращении к журналистам.
Ведомство в среду после информации от Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране настоятельно рекомендовало туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения этих стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.
В четверг же Ростуризм выпустил рекомендацию туроператорм и турагентам приостановить продажи по этим трем странам. При этом ведомство пояснило, что туристы из РФ имеют право отказываться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран и требовать от туроператоров полного возврата денег.
"Что касается самостоятельных туристов, которые приобрели отдельные услуги по перевозке, размещению и экскурсиям, то они также имеют право обращаться к исполнителю за возвратом денежных средств в соответствии с законом о защите прав потребителей", - уточнила руководитель Ростуризма.
При этом она выразила надежду, что ситуация нормализуется в самое ближайшее время.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Южная КореяИранИталия
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