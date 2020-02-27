Италия пока не обращалась за финпомощью к ЕС из-за коронавируса

Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Италия пока не обращалась за финансовой помощью к ЕС в связи со вспышкой нового коронавируса, но Евросоюз рассмотрит такую просьбу, если она поступит, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Италия пока не обращалась за финансовой помощью к ЕС в связи с коронавирусом, но если такое обращение поступит, оно будет рассмотрено", - сказала она.

Спинант пояснила, что речь идет об использовании средств Фонда солидарности ЕС. "Не было официального запроса от Италии об использовании средств Фонда солидарности ЕС для финансирования части мер, принимаемых на месте для борьбы с коронавирусом", - сказала представитель ЕК.

По ее словам, ранее этот фонд не использовался для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения. "Как правило, он финансирует меры по преодолению стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения", - добавила Спинант.