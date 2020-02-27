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Италия пока не обращалась за финпомощью к ЕС из-за коронавируса
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РИА Новости

Италия пока не обращалась за финпомощью к ЕС из-за коронавируса

15:14 27.02.2020 (обновлено: 15:28 27.02.2020)
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© REUTERS / Remo CasilliЛюди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
© REUTERS / Remo Casilli
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Италия пока не обращалась за финансовой помощью к ЕС в связи со вспышкой нового коронавируса, но Евросоюз рассмотрит такую просьбу, если она поступит, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
"Италия пока не обращалась за финансовой помощью к ЕС в связи с коронавирусом, но если такое обращение поступит, оно будет рассмотрено", - сказала она.
Спинант пояснила, что речь идет об использовании средств Фонда солидарности ЕС. "Не было официального запроса от Италии об использовании средств Фонда солидарности ЕС для финансирования части мер, принимаемых на месте для борьбы с коронавирусом", - сказала представитель ЕК.
По ее словам, ранее этот фонд не использовался для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения. "Как правило, он финансирует меры по преодолению стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения", - добавила Спинант.
Ранее Спинант сообщила, что совместная миссия ЕС и ВОЗ продолжает работу по мониторингу ситуации с коронавирусом в Италии. По итогам этой работы будут пересмотрены риски и даны рекомендации странам-членам ЕС.
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Распространение нового коронавирусаЕврокомиссияЕвросоюзИталияВ мире
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