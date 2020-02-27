Кандидат на пост главы немецкого ХДС призвал к сближению с Россией

"Сейчас Россия очень сильно осложняет это (сближение – ред.)", - отметил Мерц. При этом политик подчеркнул, что без РФ или при противодействии России не удастся достичь политической стабильности в Европе в долгосрочной перспективе.

Отношения России и ряда западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год.