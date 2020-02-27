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Кандидат на пост главы немецкого ХДС призвал к сближению с Россией
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РИА Новости

Кандидат на пост главы немецкого ХДС призвал к сближению с Россией

15:11 27.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСовременный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине
Современный стеклянный купол реконструированного здания Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кандидат на пост председателя правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что Германия и Европа должны сблизиться с Россией, сообщает издание Welt.
"Сейчас Россия очень сильно осложняет это (сближение – ред.)", - отметил Мерц. При этом политик подчеркнул, что без РФ или при противодействии России не удастся достичь политической стабильности в Европе в долгосрочной перспективе.
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"Германия и Европа должны пойти навстречу России и предпринимать все попытки, чтобы в 21 веке было больше точек соприкосновения", - подчеркнул Мерц.
Отношения России и ряда западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
18 февраля, 12:58
Россия и Германия создадут совместную группу по энергетике
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Фридрих МерцХристианско-демократический союз ГерманииГерманияРоссияВ мире
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