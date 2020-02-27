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СК наградил жительницу Красноярска за спасение ребенка от стаи собак
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РИА Новости

СК наградил жительницу Красноярска за спасение ребенка от стаи собак

15:12 27.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 27 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью жительницу Красноярска Наталью Луговкину за спасение ребенка от напавшей стаи бездомных собак, сообщает ГСУСК региона.
Ранее региональный СК сообщал, что инцидент произошел в ноябре прошлого года на улице Шевченко. На девятилетнего мальчика, гулявшего с 11-летним братом, напала агрессивная стая. Старший брат побежал за помощью до ближайшего магазина и позвал женщину-товароведа. Вдвоем они отогнали агрессивных животных от ребенка и вызвали скорую помощь. Мальчик получил тяжелые травмы, и его пришлось несколько раз оперировать.
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Бастрыкин отметил подвиги детей-героев из Курской области и ХМАО
По данному факту в отношении неустановленных должностных лиц муниципального образования города Красноярска возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"Руководитель ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Андрей Потапов по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации вручил ведомственную награду - медаль Следственного комитета РФ "Доблесть и отвага" ... Наталье Луговкиной, спасшей ребенка", - говорится в сообщении.
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6833204
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКрасноярский крайРоссияКрасноярскПроисшествия
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