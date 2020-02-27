СК наградил жительницу Красноярска за спасение ребенка от стаи собак

Ранее региональный СК сообщал, что инцидент произошел в ноябре прошлого года на улице Шевченко. На девятилетнего мальчика, гулявшего с 11-летним братом, напала агрессивная стая. Старший брат побежал за помощью до ближайшего магазина и позвал женщину-товароведа. Вдвоем они отогнали агрессивных животных от ребенка и вызвали скорую помощь. Мальчик получил тяжелые травмы, и его пришлось несколько раз оперировать.