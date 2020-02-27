Число заражений коронавирусом в Греции достигло трех

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число заражений Число заражений коронавирусом нового типа в Греции достигло трех, в том числе один случай был выявлен в Афинах, сообщает интернет-издание Greek Reporter

Как передает издание, у молодой женщины, которая была госпитализирована в столичную больницу, был диагностирован коронавирус. Сообщается, что она недавно совершила поездку в Италию, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса.

Двое других заболевших, женщина и ее ребенок, были выявлены в городе Салоники на севере страны.

В связи с данными случаями власти объявили об отмене всех празднований, приуроченных к греческой "масленице" Апокриес.