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Число заражений коронавирусом в Греции достигло трех
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РИА Новости

Число заражений коронавирусом в Греции достигло трех

15:06 27.02.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Греции достигло трех, в том числе один случай был выявлен в Афинах, сообщает интернет-издание Greek Reporter.
Как передает издание, у молодой женщины, которая была госпитализирована в столичную больницу, был диагностирован коронавирус. Сообщается, что она недавно совершила поездку в Италию, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса.
Двое других заболевших, женщина и ее ребенок, были выявлены в городе Салоники на севере страны.
В связи с данными случаями власти объявили об отмене всех празднований, приуроченных к греческой "масленице" Апокриес.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыГрецияВ мире
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